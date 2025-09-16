Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro estava com sinais de embriaguez e foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante delito por "outras ocorrências de trânsito"

Motorista bêbado desce de caminhão em movimento e faz "dancinha" no centro de Machados (reprodução/redes sociais)

Um motorista de caminhão de 58 anos foi detido após ser flagrado descendo do veículo em movimento para fazer “dancinha” na PE-084, no centro de Machados, no Agreste de Pernambuco.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, mostra o momento em que o caminhoneiro desce do caminhão, faz a dancinha, retorna a cabine da carreta e acena para as pessoas que gravam o ato.

Toda essas ações foram feitas enquanto o veículo se movia em baixa velocidade na rodovia estadual, conhecida popularmente como Ladeira do Cristo.

Na filmagem, registrada nesta segunda-feira (15), é possível ver outros veículos buzinando e reclamando da situação.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe da 6ª CIPM localizou e deteve o caminhoneiro, que apresentava sinais de embriaguez, após testemunhas denunciarem que um homem estava num caminhão trafegando na via com direção perigosa.

O motorista, que não teve identidade divulgada, foi encaminhado para a delegacia para as medidas cabíveis.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem foi autuado em flagrante delito por “outras ocorrências de trânsito". A ocorrência foi registrada na Delegacia de Machados.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), direção perigosa é uma infração gravíssima e prevê multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.