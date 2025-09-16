° / °
Blog Dantas Barreto

Réu novamente

Depois de ser condenado a 27 anos e 3 meses por ser apontado como chefe da organização criminosa que tramou um golpe de estado, Jair Bolsonaro (PL) será julgado novamente

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 16/09/2025 às 08:47

Ex-presidente Jair Bolsonaro/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Depois de ser condenado a 27 anos e 3 meses por ser apontado como chefe da organização criminosa que tramou um golpe de estado, Jair Bolsonaro (PL) será julgado novamente, hoje

