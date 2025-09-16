Jogos ilegais, extorsão e roubo: 4 PM's são expulsos por vários crimes

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) publicou, nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Estado, portarias que determinam a exclusão de quatro policiais militares considerados culpados em Conselhos de Disciplina. As decisões tiveram como base a comprovação de práticas ilícitas e violações éticas que, segundo os processos, tornaram os envolvidos incapazes de permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Na Portaria nº 5100, foram excluídos o ex-cabo Misael das Neves, o ex-soldado Luiz Fernando Cassiano dos Santos e o soldado Tony Carlos de Almeida Santos Silva. O processo concluiu que eles participaram de exploração de jogos de azar por meio de máquinas caça-níqueis, exigindo pagamentos para evitar apreensões e revendendo equipamentos. Tony Carlos também foi apontado como sócio de casas de jogos e acusado de envolvimento em agressão e roubo contra um comerciante no bairro do Jordão, no Recife.

A Portaria nº 5101 decidiu pela exclusão do soldado Cincinato Batista de Lima, acusado de disparar com arma da corporação contra uma multidão durante a operação “Bar Seguro”, em 2020, no bairro da UR-1/ Cohab-Ibura, no Recife. A ação resultou na morte de um jovem.

Já a Portaria nº 5102 julgou culpado o ex-soldado Sérgio Thiago da Silva Rodrigues, acusado de se passar por policial civil, junto a outros indivíduos, para extorquir uma vítima em Recife e Olinda em 2021. Segundo o processo, o grupo exigiu R$ 20 mil e chegou a receber parte do valor e um celular. Sérgio Thiago foi preso em flagrante após uma tentativa frustrada de nova extorsão no Ibura.

Em todos os casos, os Conselhos de Disciplina concluíram que as condutas praticadas violaram normas previstas no Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco e no Regulamento de Ética Profissional da corporação. As exclusões foram homologadas pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos.

