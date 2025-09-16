OAB de Pernambuco oferece bolsas de estudo em Portugal

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente, na recepção da ESA-PE, ou pelo e-mail [email protected] , indicado no edital, até quinta-feira (18)

Sede da OAB/PE, no Recife. (Foto: Leo Malafaia/Arquivo DP.)

A OAB-PE, por meio da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), lançou edital de bolsas de estudo para formação acadêmica em Portugal, com foco em temas de relevância para a classe.



Elas contemplam passagem aérea de Recife a Portugal, quatro diárias de hospedagem e a inscrição em dois importantes eventos: o I Congresso Luso-Brasileiro de Responsabilidade Civil, no Porto, e as IX Jornadas Luso-Brasileiras de Responsabilidade Civil, em Coimbra. O edital está publicado no site da ESA-PE.



Para participar, é necessário estar em dia com as anuidades da OAB-PE, não possuir condenações no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) e comprovar renda familiar bruta de até sete salários mínimos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente, na recepção da ESA-PE, ou pelo site da escola, através do e-mail, até quinta-feira (18). A seleção será feita por sorteio público, que acontecerá na sexta-feira (19), na sede da ESA-PE.

A bolsa não cobre despesas como alimentação, transporte terrestre ou seguro viagem. Informações inverídicas implicarão no cancelamento da bolsa e na aplicação das sanções legais cabíveis.

"Essa é mais uma ação que reforça o compromisso da OAB Pernambuco em ampliar o acesso a oportunidades de qualificação, valorizando a advocacia e garantindo inclusão e crescimento profissional", afirmou a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.



O diretor-geral da ESA-PE, Carlos Barros, ressaltou a importância do edital. "Com essa medida, fortalecemos a missão da Escola de oferecer ferramentas de excelência à advocacia pernambucana, ampliando horizontes acadêmicos e profissionais em um espaço de troca internacional", disse.