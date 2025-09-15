Homem é preso por extorquir criança no Instagram e armazenar pornografia infantil

O suspeito de 32 anos extorquia uma criança de 11 anos que mora em Anápolis, em Goiás

Suspeito foi preso em serra Talhada, no Sertão (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem de 32 anos foi preso em Serra Talhada, no Sertão, na última sexta-feira (12), suspeito de crimes de extorsão e estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos em Anápolis, Goiás. A prisão, resultado de uma operação conjunta das polícias civis de Goiás e Pernambuco, também revelou um vasto material de pornografia infantil na posse do detido.

A investigação teve início em Anápolis, após a família da vítima procurar a Polícia Civil. A vítima relatou que, em julho deste ano, foi abordada no Instagram por um indivíduo que a coagiu a gravar e enviar vídeos de natureza sexual.

Para aterrorizar a criança, ele dizia que tinha informações sobre a rotina dela e da família e que "iria atrás dela" caso não cedesse às ameaças. Assustada, a vítima enviou as imagens.

Após ser informada do caso, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis conseguiu identificar o suspeito e descobrir que ele residia em Serra Talhada.

Com base nas evidências, a DPCA solicitou um mandado de busca e apreensão. A Polícia Civil de Pernambuco realizou a prisão e encontrou um extenso material de pornografia infantil na posse do homem, que foi preso em flagrante.

O suspeito será indiciado por extorsão e estupro de vulnerável, além de outros crimes relacionados à pornografia infantil. Ele permanece à disposição da Justiça em Pernambuco.