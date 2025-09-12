Vigilante é executado a tiros na Zona da Mata de Pernambuco
Rafael Izaque de Almeida, conhecido como "Maskerano", foi morto no centro de Vitória de Santo Antão; Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso
Publicado: 12/09/2025 às 08:29
IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)
Um vigilante foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (11), na Praça Leão Coroado, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. A vítima foi identificada como Rafael Izaque de Almeida, de 41 anos, conhecido como Maskerano.
Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 17h15, quando um homem armado se aproximou e disparou contra Rafael a queima-roupa. O vigilante chegou a ser socorrido por familiares e levado ao Hospital João Murilo, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão.