Professor morre em incêndio em casa em Floresta, no Sertão

O corpo do educador foi encontrado carbonizado em um quarto da residência

O professor foi encontrado morto em um quarto. Vizinhos não conseguiram conter o fogo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O professor e artista plástico Vavá Paulino, de 65 anos, morreu carbonizado após um incêndio atingir sua residência, na noite da última quarta-feira (10), no Centro da cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

O fogo começou por volta das 7h, na Rua Manoel Nonato de Sá. Vavá estava sozinho em casa e não conseguiu escapar das chamas. Vizinhos ainda tentaram conter o incêndio com baldes d’água, e a prefeitura enviou um caminhão-pipa para ajudar, mas os esforços não foram suficientes. O corpo do professor foi encontrado em um dos quartos da residência.

A Polícia Civil instaurará inquérito para investigar as causas do incêndio.

Professor de artes, Vavá também se destacou como poeta, artista plástico, performer e gestor público, tornando-se uma referência na vida cultural do Sertão de Itaparica.

Em nota, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentou a morte, classificando-a como uma grande perda para a cultura pernambucana.

“Cidadão de Floresta, Vavá Schön-Paulino teve uma trajetória que passou pela educação em arte, também trabalhando como poeta, artista plástico, performer e também com atuações na gestão pública, se tornando uma figura marcante da cultura do Sertão de Itaparica e do estado”, destacou a entidade.