Sexta morte provocada por dengue em 2025 é confirmada pelo estado

Aedes aegypti é transmissor de dengue, zika e chikungunya (Fiocruz)

O governo de Pernambuco informou, nesta quinta (11), que confirmou a sexta morte por dengue, em 2025.

Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a vítima é uma mulher de 23 anos, que morava em Camaragibe, no Grande Recife. Esse óbito ocorreu em 25 de março.



O Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 36 também tem dados das semanas epidemiológicas que vão de 29 de dezembro de 2024 a 6 de setembro de 2025.



O levantamento aponta 31.951 casos notificados de dengue, representando uma diminuição de 56,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado.



Foram confirmados 7.923 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 170 casos graves, além das seis mortes.



Ao todo 114 dos 184 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 42 localidades apresentam incidência média e 22 apresentam alta incidência.



No Boletim 36, foram notificados 4.982 casos de Chikungunya, com 776 confirmações. Para o Zika, houve 1.106 casos notificados, porém sem confirmações.

Oropouche

Pernambuco registra 183 casos de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com 7 casos confirmados em 2025.

O vírus já foi identificado em pacientes dos municípios de: Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba