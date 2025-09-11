Recife sedia evento sobre economia justa e solidária

Além das mesas temáticas, o evento promove rodas de conversa e oficinas em bairros de Recife e Olinda, aproximando o diálogo das comunidades e fortalecendo a troca de experiências

A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) recebe o 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, entre os dias 11 e 14, que reúne juventudes, lideranças sociais e especialistas para debater caminhos de uma economia solidária, sustentável e comprometida com a vida.

Com o tema “A economia pode ser justa para todas as vidas, já”, o evento propõe repensar práticas econômicas em diálogo com comunidades periféricas e populações tradicionais.

A abertura contou com o painel “Economia, desigualdades e periferias”, com a participação de Tânia Bacelar, referência nacional em economia regional. A programação inclui ainda Sandra Quintela, o padre Júlio Lancellotti, o ministro Wellington Dias e a ministra Marina Silva, que participará de forma virtual. As discussões abordam desigualdades, transição ecológica e energética, políticas públicas e o legado do Papa Francisco para a América Latina.

O encontro se inspira no chamado do Papa Francisco para “realmar a economia”, reunindo jovens, pesquisadores, lideranças pastorais e agentes sociais de todo o país. Segundo os organizadores, a ideia é transformar reflexões em ações concretas, levando o debate para além das universidades e centros urbanos.

Além das mesas temáticas, o evento promove rodas de conversa e oficinas em bairros de Recife e Olinda, aproximando o diálogo das comunidades e fortalecendo a troca de experiências. As edições anteriores do Encontro já mostraram a força dessa rede: em 2021, no formato online, mobilizou centenas de participantes em todo o Brasil; em 2023, em João Pessoa, o intercâmbio entre juventudes, povos e comunidades tradicionais reforçou o compromisso por uma economia popular, solidária e sustentável.