Governo de Pernambuco anuncia R$ 27,5 milhões de investimentos para a Agricultura Familiar

O governo de Pernambuco vai investir R$ 27,5 milhões na agricultura familiar do estado. O anúncio foi feito na abertura da 2ª edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf), que aconteceu nesta quarta-feira (10), na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no bairro do Bongi, no Recife.

Na ocasião, a governadora Raquel Lyra assinou a ordem de compra de 40 veículos que serão utilizados nas atividades do IPA e nas ações na área do desenvolvimento agrário do estado com o investimento de R$ 3,5 milhões.

Em seguida, foi feita a assinatura da autorização de licitação para a aquisição 1.200 toneladas de sementes, incluindo milho, sorgo e feijão. Os investimentos somam recursos no valor de R$ 24 milhões. Ainda neste ano, as sementes serão distribuídas no Sertão do estado, já em 2026, elas serão distribuídas para os municípios do Agreste e da Zona da Mata.

Após a cerimônia, a governadora do estado reforçou que os investimentos do estado fortalecem ainda mais a produção dos trabalhadores do setor no estado. “Estamos trabalhando de maneira muito forte no incentivo e no fomento à agricultura familiar, sabendo que parte disso é 70% de tudo aquilo que a gente coloca na mesa. Quando a gente trabalha agricultura familiar, a gente consegue garantir que famílias possam se fixar no campo e, para isso, é preciso política pública, desde a distribuição de semente, aração de terra, barragens, poços, estradas e o apoio através do PE Produz, do Iterp e do IPA para que a gente dê toda a condição necessária para quem está no campo possa produzir da melhor forma possível”, disse a governadora.

“Quando a gente trata aqui do setor agropecuário, vamos muito além da aração de terra e da assistência técnica, principalmente em investimento forte aqui em infraestrutura, que beneficia o homem do campo homem e a mulher do campo. Esse governo fez o investimento de mais de 100 R$ milhões na PE-300, que é a principal rota do leite, e R$ 70 milhões na PE- 638 e PE-639, principais vias de Petrolina que escoam a produção”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes.

A segunda edição da Feneaf, que ocorre até este domingo (14), conta com a participação de 520 produtores em 250 stands, de 113 municípios pernambucanos. Neste ano, a expectativa da da Fenaf é de movimentar mais de R$ 10 milhões e atrair 25 mil pessoas durante o evento.

