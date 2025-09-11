Suspeito de matar e queimar motorista por aplicativo em Porto de Galinhas é preso em Santa Catarina

De acordo com a polícia, o suspeito já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e estelionato

Suspeito de matar motorista por aplicativo em Porto de Galinhas é preso em Santa Catarina (Divulgação/PCPE)

Um suspeito de assassinar um motorista por aplicativo, em em Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco em Santa Catarina, na quarta-feira (10). O homem tem 30 anos e foi localizado em um condomínio residencial na cidade de Biguaçu, região metropolitana de Florianópolis.

Os detalhes da operação foram repassados pelo Delegado João Leonardo, titular da Delegacia de Roubos e furtos, na manhã desta quinta (11).

O crime ocorreu em 8 de agosto, entre Maracaípe e Muro Alto. A vítima, identificada como Petrônio César de Albuquerque, de 35 anos, foi encontrada em uma área de matagal com os pés amarrados, nove perfurações de faca no abdômen e no pescoço e parte do corpo carbonizada.

De acordo com o delegado, antes de ser morto, ela foi obrigada a realizar transferências via PIX para uma conta ligada a apostadores. O carro também foi encontrado incendiado.

Segundo a polícia, as investigações começaram poucas horas após a ocorrência. Câmeras de segurança e informações de uma plataforma de transporte de passageiros por aplicativo permitiram identificar o suspeito como último passageiro transportado pela vítima.

Imagens registraram o homem saindo do banco do motorista e se deslocando para o banco traseiro, indício de que já havia rendido o condutor.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito já possuía histórico criminal por tráfico de drogas e estelionato. Em 2022, ele chegou a ser flagrado com 21 quilos de pasta base de cocaína. Desde novembro de 2024, vivia em Pernambuco com a esposa e a enteada, mas após o crime fugiu sozinho para Santa Catarina, onde foi encontrado. “No momento da prisão, o acusado não confessou o assassinato e apresentou versões contraditórias, de uma forma fantasiosa”, declarou João Leonardo.

A Polícia Civil de Pernambuco segue com as apurações para esclarecer a motivação do crime e identificar possíveis coautores, principalmente no repasse do dinheiro transferido via PIX.

