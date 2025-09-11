Caminhão sobe calçada e esmaga carrinho de brinquedo; criança escapa por causa de segundos

O veículo perdeu o freio e subiu na calçada, no momento em que crianças brincavam no local. Caso foi filmado em Chã de Alegria, no interior do estado

Caminhão com combustível perde freio e invade calçada (Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente envolveu um caminhão carregado de combustível na tarde da última terça-feira (9), no bairro Vila do Campo, em Chã de Alegria, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O veículo perdeu o freio e subiu na calçada, no momento em que crianças brincavam no local. Graças à ação rápida da mãe, que conseguiu retirar o filho a tempo, ninguém ficou ferido.



De acordo com testemunhas, o motorista percebeu a falha nos freios e, em uma manobra de emergência, direcionou o caminhão para a calçada a fim de evitar uma tragédia ainda maior.

