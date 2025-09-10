"O Agente Secreto" tem estreia histórica no Recife

Suspense ambientado nos anos 1970, no Recife, desembarca na sua terra de origem. Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e parte da equipe prestigiaram as duas sessões especiais

Suspense ambientado nos anos 1970, no Recife, desembarca na sua terra de origem. Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e parte da equipe prestigiaram as duas sessões especiais (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Um momento histórico para o cinema pernambucano acaba de se concretizar, com a chegada de um dos maiores filmes já rodados no Recife — e cuja repercussão internacional só aumentou ainda mais as expectativas. Nesta quarta-feira (10), as salas do Teatro do Parque e do Cinema São Luiz lotaram para receber as primeiras exibições públicas de O Agente Secreto no Brasil, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, de Wagner Moura, protagonista, e do grande elenco que compõe a ambiciosa produção de mais de 2h30 de duração.

Dois tapetes vermelhos foram estendidos para as aguardadas sessões. A primeira, no Parque, a partir das 19h, e a segunda, no São Luiz, às 19h40. Vários membros do grande elenco do filme estiveram presentes, como Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Isabél Zuaa e Maria Fernanda Candido.

“Que alegria poder voltar ao Recife, uma cidade que admiro tanto e conheço cada cantinho. É um dos grandes filmes brasileiros de todos os tempos e vai ser muito estudado no futuro”, exalta Maria Fernanda Cândido, que interpreta a personagem Elza.

Emilie Lesclaux, produtora do filme, exaltou durante a apresentação a importância do auxílio público para a realização do projeto. “Fizemos esse longa com apoio essencial das instituições públicas, porque el tem muitas locações abertas e grandiosas. É uma alegria ver a sala cheia para testemunhar esse momento”, comemorou.

Kleber, que pediu nas duas ocasiões para toda a equipe se apresentar e dizer os seus nomes no palco, falou sobre a emoção de ver o filme na terra que deu origem a tudo. “A primeira sessão pública brasileira tinha que no Recife, desde sempre. É um espaço histórico e de permanente construção histórica”, ressaltou o cineasta em entrevista ao Diario.

Wagner Moura destacou ainda o privilégio de ter o cinema São Luiz como cenário da história. “Um equipamento cultural como esse, com o peso que esse lugar tem para o Recife enquanto identidade, assim como o Teatro do Parque, ser visto pelo seu próprio povo, é tão especial para o filme como é para o Brasil. Ver o cinema mobilizando todas essas coisas, ainda mais um filme tão potente quanto esse, está sendo um presente”, enaltece o ator.

A noite foi épica. O Agente Secreto desembarcou na entrada do Cinema São Luiz com mais uma apresentação dos Guerreiros do Passo, assim como aconteceu na Croisset, em Cannes. “Agora começa uma longa jornada de mais de 40 voos pelo mundo, apresentando o filme. A repercussão tem sido a melhor possível, estamos muito felizes”, complementa Kleber.