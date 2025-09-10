Com um novo coração, jovem de 17 anos deixa hospital após passar por transplante no Recife

Pedro Henrique foi diagnosticado com miocardite e estava hospitalizado há mais de dois meses

Pedro Henrique deixa hospital após passar por transplante de coração (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Com um coração novo e o desejo de recomeçar, o estudante Pedro Henrique, de 17 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (10) do Hospital Memorial Star, no bairro da Boa Vista, no Recife. Diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco, ele chegou a ocupar o primeiro lugar na fila de transplantes do Nordeste antes de conseguir o órgão compatível.

A cirurgia foi realizada no dia 16 de agosto e transcorreu sem complicações. Desde então, Pedro passou semanas em recuperação, cercado pelo cuidado da equipe médica e pela expectativa da família. O retorno para casa foi marcado por uma despedida simbólica, com profissionais do hospital formando um corredor, exibindo cartazes e aplaudindo a vitória do jovem.

“Obrigado ao pessoal que uniu forças para divulgar a campanha, com certeza ajudou outras famílias também. Que continuem com essa campanha no mês de setembro, que é de conscientização sobre doação de órgãos”, declarou.

O coração que deu nova chance de vida a Pedro Henrique chegou à Base Aérea do Recife às 6h do dia 16, em meio a uma corrida contra o tempo. O jovem permanecia ligado a equipamentos que garantiam suas funções vitais, mas uma das máquinas apresentava risco iminente de falha, o que poderia ser fatal.

Após o pouso, o órgão foi levado em helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Defesa Social (SDS), até o Hospital Esperança, na Ilha do Leite. Em seguida, o transporte foi concluído de ambulância até o Hospital Memorial Star, onde Pedro seria submetido ao transplante.

Antes da cirurgia, o paciente dependia de aparelhos como a máquina ECMO e um Dispositivo de Assistência Ventricular, tecnologias empregadas como suporte temporário até a chegada de um coração compatível.

Setembro Verde

O Setembro Verde é o mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos no Brasil. A campanha tem como objetivo estimular a população a refletir sobre a importância do tema e, principalmente, conversar com a família sobre a decisão de ser doador, já que no país a autorização deve partir dos parentes.

A cor verde simboliza esperança e solidariedade, reforçando a mensagem de que a doação pode transformar vidas. No dia 27 celebra-se o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data que marca o ponto alto das mobilizações em todo o país.

Durante o mês, hospitais, entidades públicas e organizações da sociedade civil realizam ações educativas, campanhas publicitárias e eventos de mobilização.

“A pauta da doação de órgãos é muito necessária, não só em setembro. A gente está no mês da conscientização e se a gente conversar em casa e conscientizar uns aos outros talvez a gente transplante além disso. A gente é muito grato a cada mensagem, a cada oração. É indescritível [o sentimento] de receber meu filho de volta no colo”, disse a mãe do jovem, Joana Ferreira.