"Nosso milagre chegou": jovem de 17 anos recebe coração compatível e passa por transplante

O estudante Pedro Henrique, de 17 anos, recebeu com sucesso um transplante de coração após enfrentar uma grave miocardite. A cirurgia, realizada neste sábado (16), foi concluída sem complicações, e os cuidados pós-operatórios já foram iniciados.

Joana Ferreira, mãe de Pedro, compartilhou no Instagram sua alegria após o transplante realizado no Memorial Star, no Recife. "Nosso milagre chegou! Pedro já tem um novo coração no peito! Deus é perfeito! Somos muito gratos por toda essa corrente do bem! Vamos seguir nessa missão de conscientizar sobre a doação de órgãos!", declarou.

Um vídeo mostra o momento em que o coração chegou ao hospital. A filmagem registra a emoção de familiares e da equipe médica, que comemoram com entusiasmo a chegada do órgão.

Internado há mais de dois meses, Pedro estava ligado a equipamentos que mantinham suas funções vitais, como a máquina ECMO e um Dispositivo de Assistência Ventricular, utilizados como ponte até a chegada do órgão compatível

O procedimento marca uma vitória na luta do adolescente contra a doença, que havia evoluído rapidamente desde o diagnóstico e chegou a causar uma parada cardíaca.