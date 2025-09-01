De janeiro a junho de 2025, Estado ocupa a 1° posição no ranking de transplantes renais, com o maior registro nacional de transplantes renais por milhão de habitantes. Cerca de 1,6 mil pernambucanos ainda aguardam por um rim

Pernambuco lidera ranking nacional de transplante renal em 2025; 1,7 mil aguardam por um rim (Canva )

Pernambuco figura entre os estados protagonistas no cenário nacional de transplante de órgãos. Entre janeiro e junho de 2025, o Estado alcançou a marca de 47,4 transplantes renais por milhão de habitantes, maior índice do país no quesito. No período, 226 pernambucanos receberam um novo rim. Apesar disso, 1.715 pacientes, entre crianças e adultos, ainda aguardam na fila de transplante pelo órgão, segundo dados da Revista Brasileira de Transplantes (RBT), da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

A publicação também aponta Pernambuco como o segundo estado no país com mais transplantes cardíacos, com 4 transplantes por milhão de habitantes, atrás apenas do Distrito Federal (DF) no tópico. Nos primeiros seis meses do ano, 19 corações foram transplantados em território pernambucano.

Além disso, o Estado ainda mantém a segunda colocação no Nordeste em transplante de fígado, com 14,3 procedimentos por milhão de habitantes. Na região, o estado do Ceará lidera com 23,8 transplantes por milhão de habitantes.

Conscientização

Setembro é o mês alusivo à doação de órgãos, período em que campanhas de conscientização reforçam a importância de informar à família o desejo de ser doador. Entre janeiro e junho de 2025, 766 transplantes de órgãos e tecidos foram realizados em Pernambuco, segundo o levantamento da Revista Brasileira de Transplantes (RBT). Confira:

Transplantes de rim: 226

Transplantes de fígado: 68

Transplantes de coração: 19

Transplantes de córnea: 453