Idoso de 74 anos passa mal e morre dentro de ônibus em Camaragibe
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o idoso faleceu antes do atendimento
Publicado: 10/09/2025 às 16:42
Passageiro passou mal na altura do Parque Camaragibe. (Foto: Reprodução/Google Street View)
Um idoso de 74 anos morreu dentro de ônibus na Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta quarta-feira (10). O idoso sofreu um mal súbito durante trajeto da linha 2490 - TI Camaragibe/TI Macaxeira, nas proximidades do Parque Camaragibe.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e que o ocorrido não teve qualquer relação com a operação do ônibus.
Segundo o Samu, uma viatura foi enviada ao local, mas o óbito foi confirmado antes do atendimento.