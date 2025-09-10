Idoso de 74 anos passa mal e morre dentro de ônibus em Camaragibe

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o idoso faleceu antes do atendimento

Passageiro passou mal na altura do Parque Camaragibe. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um idoso de 74 anos morreu dentro de ônibus na Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta quarta-feira (10). O idoso sofreu um mal súbito durante trajeto da linha 2490 - TI Camaragibe/TI Macaxeira, nas proximidades do Parque Camaragibe.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e que o ocorrido não teve qualquer relação com a operação do ônibus.

Segundo o Samu, uma viatura foi enviada ao local, mas o óbito foi confirmado antes do atendimento.

