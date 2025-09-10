Aluna espancada em escola: MPPE apura agressão que provocou morte de menina de 11 anos

Alícia Valentina foi agredida na quinta (4). Segundo relatos, ela levou um empurrão, caiu e bateu a cabeça, na Escola Municipal Tia Zita, em Belém de São Francisco. MPPE abriu procedimento administrativo

Apesar dos esforços médicos, Alícia Valentina teve morte cerebral confirmada pelo HR nesta segunda-feira (8) (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A morte de uma garota de 11 anos, espancada por colegas em uma escola pública no Sertão pernambucano, é alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Alícia Valentina foi agredida na quinta (4). Segundo relatos, ela levou um empurrão, caiu e bateu a cabeça, na Escola Municipal Tia Zita, em Belém de São Francisco.

Em estado grave, ela teve que ser transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde morreu no domingo (7).

Ainda segundo informações, o crime teria sido cometido depois que a garota se negou a ”ficar” com um colega, que queria ter um relacionamento com ela.

Por meio de nota, enviada ao Diario nesta quarta (10), o MPPE informou que tomou conhecimento do caso e foi informado pela Secretaria Municipal de Educação e Procuradoria do Município.

“Diante dos fatos, a Promotoria de Justiça de Belém de São Francisco instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar o caso.

Para isso, expediu ofícios à Polícia Civil determinando a instauração de inquérito policial para apurar o caso, bem como ao CREAS e à prefeitura, solicitando informações sobre os fatos”, disse a nota do MPPE.

Ainda segundo o MPPE, a Prefeitura de Belém de São Francisco, “voluntariamente, se predispôs a entregar dados e informações para contribuir com as investigações”.

O MPPE disse, ainda, que o fato ainda encontra-se em fase preliminar das apurações, mas que seguirá acompanhando o caso até a conclusão das investigações.

Por fim, disse que “não pode fornecer mais informações para não atrapalhar as investigações, bem como está sob sigilo por se tratar de criança”.

Na terça (9), a Polícia Civil já tinha informado que o crime estava sendo investigado. De acordo com a PCPE, o caso foi repassado para a Delegacia da 188ª Circunscrição de Belém do São Francisco.

A corporação ainda informou que um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos.

O que diz a escola

Por meio de nota, a direção da Escola Municipal Tia Zita afirmou que prestou toda a assistência necessária.

“A direção da escola informa que, em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência. Comunicamos ainda que, nesta data, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, estará presente na escola para acompanhar o caso e adotar as devidas providências”, diz a nota da instituição de ensino.

O que falta saber

Ainda não foi informado se os responsáveis pela agr4essão foram identificados e o que vai acontecer com eles.

Caso sejam menores de idade, os envolvidos poderão ser enquadrados como infratores e receber medida socioeducativa de até três anos.