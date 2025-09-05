Menina de 11 anos é espancada por colegas de escola em Belém do São Francisco
O caso aconteceu na terça-feira (2) e a prefeitura da cidade cancelou as comemorações de 7 de Setembro
Uma estudante de 11 anos da rede municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, está internada em estado grave após ter sido agredida por colegas de escola. O caso ocorreu na terça-feira (2).
A criança foi levada inicialmente para atendimento médico na cidade e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. A menina deve passar por uma tomografia para avaliar a extensão das lesões.
A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias das agressões. Já a Prefeitura de Belém do São Francisco cancelou todas as festividades relacionadas ao 7 de Setembro.
O estado de saúde da criança ainda não foi divulgado.