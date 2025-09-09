Campus Party Nordeste: Governo de Pernambuco suspende edição 2025 por pendências de edições anteriores

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o processo de contratação foi impactado por pendências de comprovações relativas a prestações de contas anteriores e por inviabilidade operacional e legal, diante da proximidade do evento.

A edição 2025 da Campus Party Nordeste, marcada para ocorrer entre 24 e 28 de setembro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foi suspensa pelo Governo do Estado. Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a decisão se baseou em pendências de prestação de contas anteriores e na inviabilidade operacional e legal, diante da proximidade do evento.

De acordo com a Secti, o processo de contratação em curso foi impactado por pendências de comprovações relativas a prestações de contas anteriores do Instituto Campus Party.

Além disso, a secretaria alega que os ajustes necessários no plano de trabalho e nas validações exigidas por órgãos de controle, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Diretoria de Orçamento e Finanças (DDO), tornaram-se inviáveis com a proximidade da data do evento.

“Apesar das tratativas e do empenho de ambas as partes, não houve a formalização do Termo de Fomento ou qualquer outro instrumento jurídico entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Campus Party para a edição de 2025”, afirma trecho da nota da Secti.

Segundo a secretaria, o Termo de Fomento é um requisito legal indispensável para a execução de qualquer ação ou a utilização de recursos públicos, conforme estabelecido pelas Leis nº 13.019/2014 (MROSC) e nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

Além das questões operacionais, a decisão reflete na prioridade estratégica da Secti e do Governo de Pernambuco em implementar o programa INOVA PE que, segundo a secretaria, é o maior programa de investimento em ciência, tecnologia e inovação da história do Estado, com um aporte total de R$ 1,04 bilhão.

A organização da Campus Party Nordeste lamentou profundamente a situação e reforçou o interesse em realizar outras edições em Pernambuco no futuro.

O Governo de Pernambuco também se mostrou disposto à manter aberto o canal de diálogo institucional para avaliar uma possível retomada futura da parceria, com a ideia de data para o primeiro semestre de 2026, sempre em conformidade com os trâmites legais e a devida formalização prévia.

Reembolso

Para os participantes que adquiriram os ingressos da Campus Party Nordeste 2025 e desejarem solicitar reembolso, basta fazer o pedido por e-mail pelo [email protected], com o título Reembolso CPNORDESTE2, ou preencher o formulário disponibilizado no Instagram do Campus Party Brasil.

A organização também destacou que as outras edições da Campus Party marcadas para Teresina-PI, Aracaju-SE e Goiânia-GO estão confirmadas.