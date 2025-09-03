Motorista tenta fugir, fica preso em congestionamento e é detido com carro roubado no Recife

O motorista foi detido pela PRF após ficar preso no trânsito da Avenida Mascarenhas de Moraes

Motorista foi detido pela PRF no Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem que estava em um carro roubado foi detido, na terça-feira (2), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após tentar fugir pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife, e ficar preso no congestionamento.

O suspeito foi localizado durante uma fiscalização na BR 101, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a PRF, o motorista acessou a área urbana do Recife e foi localizado na Imbiribeira.

A equipe deu ordem de parada ao condutor, que tentou fugir por 2 quilômetros até ficar parado no congestionamento. Nesse momento, o carro foi abordado e a equipe constatou um registro de roubo em junho deste ano, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

O motorista alegou que o carro era emprestado e pertencia a um amigo e que ele estava entregando uma mercadoria para o passageiro. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes e poderá responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

