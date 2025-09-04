Homem e mulher brigam em frente a criança com microcefalia

Através das câmeras de segurança, é possível ver o desespero do filho do casal enquanto assiste a confusão se desenrolar

(Reprodução)

Uma mulher e seu ex-marido se envolveram em uma confusão na área comum do prédio em que ela mora, no bairro Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, na frente de seus dois filhos, um deles com microcefalia. A atual namorada do homem também participou da briga.

Em imagens registradas na garagem do prédio e compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que, na manhã desta terça-feira (3), o homem, de 35 anos, chega ao local carregando sacolas. Alguns minutos depois, ele entrega os pacotes para sua ex-mulher, identificada como Bárbara, de 36 anos, e pega a filha no colo.

Em seguida, Bárbara caminha até o carro do ex-marido e parece discutir com a atual namorada dele, que esperava dentro do veículo. Ela também atinge o carro com tapas. O homem, então, ainda segurando uma criança nos braços, a puxa pelo cabelo, enquanto sua namorada se junta à briga.

Através das câmeras de segurança presentes no hall do prédio, é possível ver o desespero do outro filho do casal enquanto assiste a confusão se desenrolar.

Na sequência, duas mulheres aparecem para acalmar a criança, e um funcionário do prédio tenta acalmar os ânimos dos envolvidos na briga, que continua na garagem.

Por fim, Bárbara volta para o hall do prédio, desta vez com a filha no colo, e desmaia, sendo socorrida pelos presentes. Do lado de fora, o homem, visivelmente alterado, tenta alcançar a ex-mulher, mas é impedido de acessar o local e, eventualmente, vai embora.

Os vídeos da confusão foram compartilhados pela União Mães de Anjos em Pernambuco, organização que acolhe mulheres e crianças vitimados pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.

“A violência contra a mulher é um crime que ameaça não apenas a vítima direta, mas toda a estrutura familiar e social. Este vídeo demonstra de forma contundente a urgência de denunciar e combater qualquer ato de agressão. Proteger a mulher é proteger a vida, a dignidade e o futuro de todos”, escreveu a organização.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou ter registrado, por meio da 1ª Delegacia da Mulher - Santo Amaro, uma ocorrência de vias de fato por violência doméstica/familiar. “As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento dos fatos”, afirmou.

