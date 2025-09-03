Mãe que pegou mais de 46 anos de prisão por omissão em crimes sexuais contra filhas é absolvida pela Justiça

A mulher é mãe de de nove crianças e os crimes teriam atuação do pai delas contra as filhas mais novas

A denúncia foi aceita pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, do TJPE (Assis Lima/Ascom TJPE)

Uma mulher foi absolvida após ter sido acusada de ter omitido os crimes sexuais praticados contra suas filhas menores. Anteriormente, ela havia sido condenada a 46 anos e 3 meses de prisão. No entanto, a Justiça de Pernambuco entendeu que ela vivia em situação de vulnerabilidade e era vítima de violência pelo pai das crianças, que também é réu.

A atuação da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) garantiu a absolvição da mulher no caso. O processo corre em segredo de justiça. Os desembargadores entenderam, por unanimidade, que a mãe das meninas era vítima do companheiro. Ele mantinha um controle e manipulação física, psicológica e financeira contra toda a família, composta pela esposa e nove filhos.

No processo, a desembargadora revisora destacou: “tenhamos humildade para nos despir de arrogância e impor à Apelante outra coerência, mais compatível com valores de quem não é esmagado, de quem não perdeu a custódia de si”.

A defesa foi conduzida pelas defensoras públicas Cynthia Credidio, no curso da instrução processual, e Giovana Leite, responsável pelo recurso, acompanhado em segundo grau pelo defensor público Gabriel Gonçalves Leite.

Para Giovana, a decisão representa a reparação de uma injustiça. “Desde o início, sustentamos que não havia elementos jurídicos que justificassem a responsabilização da mãe. O reconhecimento de que ela também era vítima de violência é um marco de justiça e um alívio para a família”, afirmou.