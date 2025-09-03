Clínica de estética é interditada por exercício ilegal da medicina em Olinda

Conselho Regional de Medicina (Cremepe) informou que identificou diversas irregularidades no local, incluindo seringas abertas e sangue

Clínica fica localizada em Olinda, no Grande Recife (Foto: Divulgação)

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) interditou uma clínica estética por exercício ilegal da medicina e da odontologia.



A fiscalização foi realizada na manhã desta quarta-feira (3) em um estabelecimento conduzido por uma fisioterapeuta em Olinda, no Grande Recife.

No local, foi constatado, segundo o conselho, que eram feitos procedimentos cirúrgicos com finalidade estética, além da presença de medicamentos e materiais de uso exclusivo médico.

Entre os itens encontrados estavam epinefrina (hormônio responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos), lidocaína (um tipo de anestésico), glicose 50%, lâminas de bisturi, campo cirúrgico, seringas abertas, sangue e cânulas de aspiração.

O Cremepe disse ter comprovado a ausência de registros sanitários e Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) incompatível com os serviços prestados.

A equipe de fiscalização, composta por representantes do Cremepe, Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Vigilância Sanitária de Olinda, Polícia Civil, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito-1) e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), seguiu para a Delegacia de Polícia de Peixinhos, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

O Crefito informou que já está tomando as medidas cabíveis, com possível suspensão cautelar do registro profissional da fisioterapeuta, conforme previsto no Código de Ética.