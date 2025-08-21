Conselho de Medicina faz interdição ética de Serviço de Pronto Atendimento em Olinda

Segundo o Cremepe, a interdição eticamente do SPA Peixinhos foi determinada por falhas graves na estrutura e condições de atendimento

Cremepe dez interdição ética serviço de atendimento médico em Peixinhos (Divulgação )

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) interditou eticamente, nesta quinta-feira (21), o exercício profissional médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife.

Decidida por unanimidade em plenária do conselho, a medida foi executada pelo 1º secretário e diretor de fiscalização da entidade, Carlos Eduardo Cunha.

O Cremepe disse ter constatado “condições críticas na unidade, que comprometem a segurança da assistência médica”.

A interdição aconteceu após duas fiscalizações realizadas nos dias 6 de junho e 30 de julho.

Na primeira visita, o Conselho já havia notificado a unidade e solicitado ajustes, como as adequações não foram realizadas, conforme observado na segunda vistoria, a interdição foi determinada.

Ainda segundo o conselho, foram observadas graves falhas estruturais, ausência de insumos, medicamentos e recursos humanos, além de irregularidades, que “colocam em risco a integridade física de pacientes e profissionais”.

O Cremepe informou também que as escalas médicas estavam incompletas tanto na pediatria quanto na clínica médica, e não havia médico exclusivo para realizar transferências.

O número reduzido de profissionais sobrecarrega os que permanecem na linha de frente, o que compromete diretamente a qualidade do atendimento prestado.

“A infraestrutura do SPA Olinda se encontra em estado crítico. Foram identificadas infiltrações nas paredes, reboco caindo, maçanetas quebradas, baldes espalhados pelos corredores devido a goteiras e lonas plásticas no telhado sustentadas por tijolos. Um dos setores estava interditado após o desabamento do forro de gesso, e o repouso médico feminino chegou a ser fechado em função do acúmulo de água no teto de PVC, agravado pelas recentes chuvas. A unidade também não possui gerador de energia elétrica, item essencial em serviços de urgência e emergência, onde há pacientes sob ventilação mecânica, monitoramento contínuo e uso de medicações de forma ininterrupta”, descreveu a nota postada no site do conselho.

Falta de medicamentos

Além da precariedade estrutural, a fiscalização identificou falhas na documentação médica, falta de privacidade e confidencialidade no atendimento aos pacientes, e consultórios improvisados sem pias.

Também foram constatadas a ausência de medicamentos como Tiamina (Vitamina B1), Heparina e Enoxaparina, bem como a carência de insumos e materiais médicos. A classificação de risco não está sendo realizada por falta de enfermeiros.

A escala médica atual prevê a atuação de três clínicos para um número de atendimentos que varia entre 150 e 200 pacientes no turno de 12 horas diurnas, o que implica em uma média entre 50 e 66 atendimentos por médico. Esses profissionais ainda acumulam funções nas salas vermelha e amarela, além das transferências de casos graves. A situação confronta diretamente a Resolução CFM Nº 2079/2014, que determina o número ideal de três pacientes por hora por médico, excluindo os designados para reanimação e observação.

O que é interdição ética

A interdição ética do exercício profissional médico no SPA Peixinhos tem como base a Resolução CFM Nº 2062/2013, que dispõe sobre os critérios mínimos necessários para a prática segura da medicina.

Segundo o Art. 2º do Capítulo I da norma, o exercício médico só deve ocorrer em ambientes que garantam condições adequadas de infraestrutura, insumos, equipamentos e recursos humanos treinados para lidar com eventuais complicações. Diante da ausência desses requisitos, o Cremepe considerou inevitável a adoção da medida para resguardar a segurança do ato médico e a vida dos pacientes.

Prefeitura

Horas antes do anúncio da interdição ética da unidade, a Prefeitura de Olinda informou, nesta quinta, que começou a requalificação doSPA de Peixinhos.

O projeto, que já possui arquitetura pronta, começa com a recuperação da coberta da unidade. Em seguida, serão realizadas melhorias na parte elétrica, pintura, fachada e demais espaços internos, segundo o município.