Trânsito ficou bloqueado em Jaboatão até remoção da estrutura pela Prefeitura

Árvore cai e interdita via na entrada da Vila Piedade (Reprodução/redes sociais)

Uma árvore caiu na manhã desta quarta-feira (3) e bloqueou o tráfego de veículos na Avenida Manoel Bezerra Neves, na entrada da comunidade Vila Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens registradas no local mostram a árvore caída sobre parte do muro do quartel do Exército, impedindo a passagem de automóveis pela via.

Em nota, a Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial da Prefeitura de Jaboatão informou que uma equipe foi enviada para realizar o corte e a remoção da árvore. Após a intervenção, o tráfego foi liberado.