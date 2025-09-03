° / °
Vida Urbana
Queda de árvore

Árvore cai e interdita via na entrada da Vila Piedade

Trânsito ficou bloqueado em Jaboatão até remoção da estrutura pela Prefeitura

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/09/2025 às 14:46

Seguir no Google News Seguir

Árvore cai e interdita via na entrada da Vila Piedade /Reprodução/redes sociais

Árvore cai e interdita via na entrada da Vila Piedade (Reprodução/redes sociais)

Uma árvore caiu na manhã desta quarta-feira (3) e bloqueou o tráfego de veículos na Avenida Manoel Bezerra Neves, na entrada da comunidade Vila Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens registradas no local mostram a árvore caída sobre parte do muro do quartel do Exército, impedindo a passagem de automóveis pela via.

Em nota, a Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial da Prefeitura de Jaboatão informou que uma equipe foi enviada para realizar o corte e a remoção da árvore. Após a intervenção, o tráfego foi liberado.

Veja também:

árvore , trânsito
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP