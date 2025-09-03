Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foge correndo da delegacia de Ipojuca (Reprodução/redes sociais)

Imagens do circuito de segurança de um estabelecimento mostra suspeito de tráfico de drogas fugindo da Delegacia de Ipojuca, no Grande Recife, no último dia 28 de agosto. Os registros foram liberados nesta terça-feira (2), e mostra o momento em que o suspeito sai correndo, enquanto é perseguido por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Até o momento, ele não foi localizado.

De acordo com a policia, a ocorrência teve início quando a Guarda Civil Municipal abordou o homem de 25 anos, que estava na carona de uma motocicleta. Ainda segundo a corporação, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir, mas foi detido. Ele estava sob a posse de sete cadernos com anotações semelhantes às usadas no controle do tráfico de drogas.

Durante o registro da ocorrência, o homem apresentou vômitos e fortes dores abdominais. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas, onde foi constatado que ele sofre de tuberculose. Após receber alta médica, o suspeito foi conduzido à delegacia.

Ao chegar no local, o homem voltou a vomitar e aproveitou o momento para fugir. A PCPE informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia da 42ª Circunscrição de Ipojuca. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso".