200 anos de história: edital de licitação para reforma do Ginásio Pernambucano é publicado

Segundo o governo, as empresas de engenharia e arquitetura que desejarem concorrer têm até as 10h de 5 de agosto para entregar suas propostas. O edital está disponível na internet.

Ginásio Pernambucano completou 200 anos (Governo de Pernambuco)

Foi publicado nesta quinta (26) o edital da licitação para contratação da empresa que vai executar os serviços de conservação e restauração do Ginásio Pernambucano, o Centro do Recife.

Unidade e referência na educação da rede estadual, o centro educacional completou 200 anos, em 2025. O prédio que será reformado sedia a escola desde 1866.

A pedra fundamental da obra da edificação foi colocada em uma solenidade que teve a participação do imperador Dom Pedro II.

“O Ginásio Pernambucano representa a história viva, pulsante, sendo responsável pela formação de gerações que aqui nasceram ou viveram, e chega ao seu 200º aniversário recebendo o cuidado que merece”, afirmou a governadora Raquel Lyra, por meio de nota.

Como será a obra

A obra de requalificação será executada em três etapas. Ela tem previsão de início para o segundo semestre deste ano, sem prejudicar o calendário letivo dos estudantes. Serão investidos aproximadamente R$ 7 milhões nas intervenções.

A primeira etapa será voltada à recuperação das esquadrias, revisão de telhado, restauração de fachadas, pisos, forros e cantarias e implantação do novo sistema de prevenção e combate a incêndio.

Esta fase das obras tem valor estimado de R$ 3.981.989,69. As próximas etapas vão contemplar obras de adequação dos espaços da escola para pessoas com deficiência, além da climatização completa de todas as salas de aula.

Conheça o Ginásio

Fundado em 1825, o Ginásio Pernambucano é o mais antigo colégio em atividade no Brasil. Tombado desde 1984, o prédio tem seu valor histórico e arquitetônico reconhecido em todo o país.

A edificação tem influências neoclássicas visíveis na simetria da fachada, nas colunas e nos detalhes ornamentais.

Lá, estudaram personagens importantes como Clarice Lispector, Manuel Bandeira e Castro Alves.

Programa

A reforma do Ginásio Pernambucano integra um conjunto estratégico de ações do Governo do Estado voltadas à revitalização do Centro do Recife, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e fortalecer a identidade cultural da capital, a partir de soluções que atendam às demandas atuais da sociedade.

Os edifícios do Diario de Pernambuco e do Liceu de Artes e Ofícios, o Cinema São Luiz, entre outros monumentos, também fazem parte dessa valorização da memória arquitetônica da cidade e vêm recebendo a atenção do Governo com investimentos maciços, que colaboram para transformar esses locais em espaços do saber, de partilha de conhecimentos e de difusão de cultura.