Governo licita implementação de Casas da Juventude em todos os municípios do Estado; investimento é de R$ 6 milhões (SECOM )

Todos os 184 municípios de Pernambuco e o distrito de Fernando de Noronha receberão a implementação de Casas da Juventude. O anúncio foi feito pela Governadora Raquel Lyra, durante o encerramento do programa “Ouvir para Mudar” da Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda (1°). Segundo o governo do estado, o investimento de R$ 6 milhões é o maior em políticas públicas para a juventude em Pernambuco.

As Casas da Juventude são espaços de inclusão, cidadania e oportunidades, frutos das parcerias entre o Governo de Pernambuco e os municípios. A expectativa é de que esses equipamentos promovam acesso à educação, formação profissional e atividades por meio de cursos de qualificação, oficinas e ações integradas.



A meta representa a implementação de mais 157 Casas da Juventude. Atualmente, Pernambuco conta com 28 destes equipamentos. Segundo a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles, a meta prioritária inicial previa a ampliação desse montante para 150 Casas.

“Quando a governadora Raquel Lyra foi secretária da Criança e da Juventude, conseguiu deixar 100 casas em atividade. Hoje, retomar esse projeto de fortalecimento da política e de empoderamento do protagonismo da juventude nos seus territórios, é solidificar as juventudes pensando não só no futuro, mas no presente delas”, disse a secretária.

Equipagem

Na ocasião, foi feita a autorização da licitação para a equipagem das Casas da Juventude de todo o Estado, para fornecimento aos municípios de kits com itens como: microcomputadores, mesas de escritório, cadeiras giratórias, impressora, mesa de reunião, armário, TVs, caixas de som, microfones, pedestais e cadeiras de auditório. A execução das implementações será realizada pela Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ).

Os kits serão entregues aos municípios após a formalização dos convênios da SCJ-PE junto às Prefeituras. “Teremos a juventude de Pernambuco muito mais fortalecida por meio desses espaços de diálogo, debate e construção de políticas públicas que se desdobrarão em mais educação, saúde, renda, inclusão e qualidade de vida para os nossos jovens”, frisou a secretária Yanne Teles.