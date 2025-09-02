Inmet atualiza alerta e amplia para 59 o número de municípios em Pernambuco sob risco de chuva

Além da Região Metropolitana e zonas da mata norte e sul, novo alerta do Inmet inclui municípios do Agreste

Previsão do Inmet para terça-feira (2) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o seu alerta nesta terça-feira (2), às 10h, e ampliou o número de municípios com risco de chuvas com grau de severidade ‘Perigo Potencial’: de 27 para 59 localidades em Pernambuco.

Na previsão publicada no site do Inmet, na segunda-feira, os municípios sob risco de chuvas mais fortes faziam parte da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul.

Nesta terça, a faixa amarela, indicando ‘Perigo Potencial’, com acúmulo de chuva variando entre 20mm e 300mm, hora, ou 50mm, dia, sofreu uma ‘engorda’, ampliando alcance para além da zona litorânea.

O alerta da Inmet desta terça, com validade até as 10h da quarta, incluiu alguns municípios do Agreste do estado, como Gravatá, Bonito e Pombos.

Confira os 59 municípios do estado na lista do Inmet:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Carpina

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Palmares

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São Benedito do Sul

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu