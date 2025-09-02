Inmet atualiza alerta e amplia para 59 o número de municípios em Pernambuco sob risco de chuva
Além da Região Metropolitana e zonas da mata norte e sul, novo alerta do Inmet inclui municípios do Agreste
Publicado: 02/09/2025 às 12:28
Previsão do Inmet para terça-feira (2) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o seu alerta nesta terça-feira (2), às 10h, e ampliou o número de municípios com risco de chuvas com grau de severidade ‘Perigo Potencial’: de 27 para 59 localidades em Pernambuco.
Na previsão publicada no site do Inmet, na segunda-feira, os municípios sob risco de chuvas mais fortes faziam parte da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul.
Nesta terça, a faixa amarela, indicando ‘Perigo Potencial’, com acúmulo de chuva variando entre 20mm e 300mm, hora, ou 50mm, dia, sofreu uma ‘engorda’, ampliando alcance para além da zona litorânea.
O alerta da Inmet desta terça, com validade até as 10h da quarta, incluiu alguns municípios do Agreste do estado, como Gravatá, Bonito e Pombos.
Confira os 59 municípios do estado na lista do Inmet:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Bonito
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Palmares
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São Benedito do Sul
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu