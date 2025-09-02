Feira de Artesanato do Recife passará a acontecer também no domingo e na Zona Norte

A Feira de Artesanato do Recife passará a ser realizada também nos últimos domingos do mês, e de forma itinerante no Jardim do Baobá, bairro das Graças, na Zona Norte, segundo o Prefeito do Recife, João Campos

A Feira de Artesanato do Recife, que ocorre no último sábado de cada mês, no Segundo Jardim de Boa Viagem, receberá uma ampliação no funcionamento, e passará a acontecer também no domingo (Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

A Feira de Artesanato do Recife, que ocorre no último sábado de cada mês, no Segundo Jardim de Boa Viagem, receberá uma ampliação no funcionamento, e passará a acontecer também no domingo. A novidade, que já acontecerá a partir deste mês de setembro, foi anunciada pelo prefeito João Campos, em visita ao evento.

"A Feira de Artesanato do Recife é um verdadeiro sucesso. Nós fazemos no Segundo Jardim de Boa Viagem, no último final de semana. Antes, era só um dia, agora serão dois dias. São mais de 80 expositores de 30 cidades diferentes, na nossa principal avenida da praia, apresentando para turistas e moradores locais, além de movimentar a economia”, destacou João Campos.

A feira também funcionará de forma itinerante na Zona Norte, tendo sua estreia marcada para o dia 20, no Jardim do Baobá, bairro das Graças.

“São mais de R$ 250 mil, por cada dia, são movimentados entre alimentação e artesanato. E agora, com dois dias, devemos chegar ao dobro de movimentação econômica e de oportunidades para quem vive da arte", acrescentou o gestor, durante a visita.

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, o turista que, às vezes, não consegue visitar o interior de Pernambuco, tem a oportunidade de conhecer a riqueza cultura do estado durante a Feira de Artesanato do Recife.

“Eventos como este estimulam não somente o turismo, mas também fomentam toda a cadeia de economia criativa do Recife e do estado e criam um novo evento para o calendário da cidade”, comentou.

Oficina

Na edição desse fim de semana da Feira de Artesanato do Recife, a novidade foi a realização da oficina de talha em madeira, realizada pelo Instituto Jardim das Artes, e ministrada pelo mestre Nido de Sirinhaém.

E para garantir a presença dos turistas na Feira, além dos recifenses, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), convidou os hóspedes dos hotéis de Boa Viagem para conhecer o evento, oferecendo transporte de ida e volta gratuito.

Entre as cidades que têm seus artesanatos e expositores gastronômicos presentes na Feira estão: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Cabo, Ipojuca, Camaragibe, Sirinhaém, Caruaru, Gravatá, Bezerros, Passira, Tracunhaém, Buíque, Belo Jardim, Pesqueira, Tacaratu, Carpina, Glória de Goitá, Poção, Timbi, Ilha de Ita-maracá, Garanhuns, Lagoa Grande, Águas Belas, Petrolina, Ibimirim, entre outros.