Comissão da Alepe aprova mais dois empréstimos de Raquel Lyra

Pedidos de empréstimo só devem passar pela Comissão de Finanças na próxima semana

Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) (Foto: Sandy James/DP Foto)

A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (2), mais dois pedidos de empréstimo da governadora Raquel Lyra (PSD). O primeiro é de R$ 1,7 bilhão, e o segundo de R$ 800 milhões.

Para ser votado no plenário da Casa, os textos ainda aguardam aprovação das comissões de Finanças e de Administração. No entanto, a sessão do segundo colegiado foi desmarcada, e só deve acontecer na próxima semana.

Os projetos enviados pelo governo do Estado em maio deste ano foram aprovados com alterações propostas pelo colegiado. O substitutivo não interfere na aplicação dos recursos, mas cria regras para aumentar a transparência na operação de crédito.

Entenda os empréstimos

O empréstimo de R$ 1,7 bilhão foi pedido através do projeto de lei 3057/2025 para financiar projetos estruturantes em Pernambuco que já estão previstos no Plano Plurianual 2024/2027. A relatoria na CCLJ foi da deputada estadual Débora Almeida (PSDB).

O projeto 3088/2025, por sua vez, solicita a captação de US$ 152 milhões em duas operações junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor equivale a R$ 800 milhões. A relatoria foi do deputado estadual Waldemar Borges (PSB).

De acordo com a proposta da gestão estadual, o crédito do BIRD será aplicado no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado (Progestão). Já os recursos do BID serão aplicados no Projeto de Modernização da Gestão Fiscal de Pernambuco (Profisco III).

