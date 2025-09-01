Jovens pernambucanos conquistam 2° lugar na Olimpíada Nacional de História do Brasil

Alunos pernambucanos conquistaram 14 medalhas no total e colocaram PE em 2° lugar no quadro geral de medalhas. Os estudantes tiveram dificuldades para conseguir viajar para a final da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que aconteceu no último sábado (30), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo

Os estudantes pernambucanos finalistas da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB) brilharam na competição e conquistaram 14 medalhas, conferindo a Pernambuco o 2° lugar geral no quadro de medalhas. O grande resultado veio após o grupo de alunos enfrentar dificuldades para conseguir viajar para a disputa da final, que aconteceu no último sábado (30), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

A conquista do segundo lugar no pódio – composto por estados nordestinos, Ceará (1°) e Bahia (3°) – foi comemorada pela Associação Nacional de História de Pernambuco, em postagem nas redes sociais.

“É um orgulho para a Anpuh-PE acompanhar de perto e apoiar as equipes pernambucanas, formadas por estudantes e professoras(es) de diferentes regiões do estado de Pernambuco, dentre elas, equipes de associados, associadas e também de nossa diretoria.

Pernambuco brilhou mais uma vez na ONHB: foram 14 equipes medalhistas, colocando nosso estado na segunda maior classificação nacional, junto com Ceará (1° lugar no quadro de medalhas) e Bahia (3° lugar), montando, mais uma vez, um pódio nordestino. Parabenizamos cada equipe medalhista e também todos os participantes desta edição, que, com dedicação e paixão pela História, tornam este projeto cada vez mais grandioso. Aos professores e professoras orientadoras, externamos nossos agradecimentos por transformar vidas através da História”, publicou a entidade.

Relembre

Estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco correram o risco de não embarcar no voo para participar da final Olimpíada Nacional de História do Brasil, na tarde da última sexta-feira (29), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Quando chegaram ao Aeroporto do Recife, foram comunicados que as passagens, que teriam sido adquiridas pelo Governo do Estado, não tinham sido pagas.

Pernambuco foi o segundo estado com o maior número de equipes finalistas, com 48 estudantes. Deste, oito são da rede estadual. Os jovens deveriam ter embarcado às 13h, mas foram pegos de surpresa com a informação de que não poderiam ir para o avião.

Ainda na última semana, o Coletivo de Orientadores da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) emitiu uma nota de repúdio pelo fato do Estado não garantir com antecedência as passagens e deixar os estudantes incertos sobre esta responsabilidade

O governo disse que o problema foi da empresa responsável pela compra das passagens aéreas. “O fato é que foi assegurado a todos que o Governo do Estado garantiria as passagens para a participação no evento. Porém, restando menos de 48 horas para a data de partida solicitada, até agora nada foi confirmado, gerando angústia para todos os estudantes e professores envolvidos”, diz a nota.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) disse que efetuou o pagamento integral das passagens aéreas dos estudantes e a empresa contratada para a emissão dos bilhetes “será notificada quanto ao não embarque dos estudantes no voo reservado previamente”. Os alunos foram realocados para o voo das 17h25.

Sobre a Olimpíada Nacional de História do Brasil

Esta foi a 17ª edição da ONHB, que reuniu 225 mil participantes organizados em 57 mil grupos, o maior número de inscritos já registrado no evento. Após seis fases eliminatórias, 352 equipes, formadas por cerca de 1,4 mil estudantes, garantiram vaga na final.

A ONHB é reconhecida como um projeto de extensão da Unicamp e integra o programa “Vagas Olímpicas” da universidade. Assim, conforme o desempenho obtido, os participantes podem conquistar o direito de ingressar diretamente em cursos de graduação da Unicamp, sem a necessidade de prestar vestibular ou Enem.