Pernambuco tem 27 municípios com alerta de chuva e 13 com risco de vendaval, segundo o Inmet
Inmet prevê chuva com ‘Perigo Potencial’ em todo o litoral de Pernambuco e de vendaval no Sertão. A validade do alerta é até as 10h desta terça-feira
Publicado: 01/09/2025 às 11:40
Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva, com grau de severidade ‘Perigo Potencial’, para 27 municípios de Pernambuco, às 10h da manhã desta segunda-feira.
A faixa amarela do Inmet que cobre, de ponta a ponta, todo o litoral do estado corresponde a uma previsão de chuva com acúmulo entre 20mm a 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.
O alerta tem validade até as 10h desta terça.
Confira os municípios da Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul que estão inclusos no alerta do Inmet desta segunda-feira:
Água Preta
Araçoiaba
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Escada
Gameleira
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Moreno
Olinda
Paudalho
Paulista
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Vitória de Santo Antão
Confira os municípios do Sertão que estão com alerta de vendaval:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Dormentes
Ipubi
Lagoa Grande
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Trindade