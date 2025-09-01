° / °

Pernambuco tem 27 municípios com alerta de chuva e 13 com risco de vendaval, segundo o Inmet

Inmet prevê chuva com ‘Perigo Potencial’ em todo o litoral de Pernambuco e de vendaval no Sertão. A validade do alerta é até as 10h desta terça-feira

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/09/2025 às 11:40

Recife debaixo de chuva/Rafael Vieira/DP

 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva, com grau de severidade ‘Perigo Potencial’, para 27 municípios de Pernambuco, às 10h da manhã desta segunda-feira.

A faixa amarela do Inmet que cobre, de ponta a ponta, todo o litoral do estado corresponde a uma previsão de chuva com acúmulo entre 20mm a 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.

O alerta tem validade até as 10h desta terça.

Confira os municípios da Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul que estão inclusos no alerta do Inmet desta segunda-feira:

Abreu e Lima

Água Preta

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Escada

Gameleira

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Olinda

Paudalho

Paulista

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré
Vitória de Santo Antão

Confira os municípios do Sertão que estão com alerta de vendaval:
Afrânio

Araripina

Bodocó

Dormentes

Ipubi

Lagoa Grande

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Trindade

 

