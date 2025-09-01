Pernambuco tem 27 municípios com alerta de chuva e 13 com risco de vendaval, segundo o Inmet

Inmet prevê chuva com ‘Perigo Potencial’ em todo o litoral de Pernambuco e de vendaval no Sertão. A validade do alerta é até as 10h desta terça-feira

Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva, com grau de severidade ‘Perigo Potencial’, para 27 municípios de Pernambuco, às 10h da manhã desta segunda-feira.

A faixa amarela do Inmet que cobre, de ponta a ponta, todo o litoral do estado corresponde a uma previsão de chuva com acúmulo entre 20mm a 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.

O alerta tem validade até as 10h desta terça.

Confira os municípios da Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul que estão inclusos no alerta do Inmet desta segunda-feira:



Abreu e Lima



Água Preta



Araçoiaba



Barreiros



Cabo de Santo Agostinho



Camaragibe



Escada



Gameleira



Goiana



Igarassu



Ilha de Itamaracá



Ipojuca



Itapissuma



Itaquitinga



Jaboatão dos Guararapes



Moreno



Olinda



Paudalho



Paulista



Recife



Ribeirão



Rio Formoso



São José da Coroa Grande



São Lourenço da Mata



Sirinhaém



Tamandaré

Vitória de Santo Antão

Confira os municípios do Sertão que estão com alerta de vendaval:

Afrânio

Araripina

Bodocó

Dormentes

Ipubi

Lagoa Grande

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Trindade