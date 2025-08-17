Prefeitura do Recife é alvo de nova denúncia de desmatamento em área embargada

Mesmo após multa de R$ 500 mil, Prefeitura do Recife avançou com as obras no terreno da antiga Vila da Aeronáutica, em Boa Viagem, sem as licenças exigidas

CPRH faz monitoramento da antiga Vila da Aeronáutica, em Boa Viagem (Foto: Divulgação)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) recebeu, neste domingo (17), uma nova denúncia de desmatamento irregular no terreno da antiga Vila da Aeronáutica, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A infração ocorreu menos de 24 horas depois do embargo aplicado no sábado (16), quando a Prefeitura do Recife foi multada em R$ 500 mil por iniciar obras de preparação do terreno sem as licenças necessárias.

De acordo com a CPRH, a vistoria realizada neste domingo confirmou a continuidade das alterações na área embargada, o que configura descumprimento da Lei Estadual N° 14.249/2010. A legislação prevê medidas como novos embargos, suspensões e multas em casos de reincidência.

O primeiro embargo foi determinado após constatação de que o desmatamento e a preparação do solo para construção de um conjunto habitacional vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida estavam sendo realizados sem a documentação exigida. Apesar disso, a CPRH identificou que os trabalhos prosseguiram neste domingo, caracterizando ruptura da interdição.

A área, considerada estratégica e sensívei do ponto de vista ambiental, permanece sob monitoramento da CPRH, que informou que novas medidas administrativas serão tomadas diante do descumprimento da ordem. Até o momento, a Prefeitura do Recife não se manifestou sobre a reincidência da infração.