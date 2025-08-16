Rios da Mata Norte atingem cota de alerta por causa da chuva
Segundo Apac, o Rio Siriji, em Vicência, e o Rio Capibaribe Mirim, em Itambé (Caricé), ambas na Zona da Mata Norte de Pernambuco, atingiram a cota de alerta
Publicado: 16/08/2025 às 08:40
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
Com a chuva que atingiu parte do Estado nas últimas horas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que o Rio Siriji, em Vicência, e o Rio Capibaribe Mirim, em Itambé (Caricé), ambas na Zona da Mata Norte de Pernambuco, atingiram a cota de alerta.
Os avisos foram publicados na noite da sexta-feira (15) e na madrugada deste sábado (16), nas redes sociais do órgão.
Segundo a Apac, os municípios de Vicência, Aliança, Itambé e Goiana devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação. “A Apac e a Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário", informou o órgão.
Chuvas
De acordo com Agência, Ipojuca, no Grande Recife, apresentou o maior acumulado de chuva das últimas 12 horas. O município apresentou 32,28 mm de chuva, seguido por Goiana, Barreiros e Escada.
Confira os maiores acumulados:
- Ipojuca | 32,28 mm (Núcleo Maranhão - APAC)
- Goiana | 26,58 mm (Ponta de Pedra - APAC)
- Ipojuca | 25,57 mm (Rurópolis)
- Barreiros | 25,57 mm (Banco Brasil)
- Escada | 25,55 mm (ETA Compesa)
- Tamandaré | 23,83 mm (PSF - APAC)
- Igarassu | 22,24 mm (Cruz de Rebouças)
- Igarassu | 21,84 mm (Alto do Céu)
- Ipojuca | 21,83 mm (IFPE)
- Cabo de Santo Agostinho | 21,24 mm (Charneca)