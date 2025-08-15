Santa Cruz bate 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Altos na Série D

Centroavante Thiago Galhardo e torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Já foram vendidos 30 mil ingressos para o confronto entre Santa Cruz e Altos (PI), válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O estádio tem capacidade para 45.440 torcedores.

Mesmo diante de críticas à data, ao horário e ao local do jogo, que dificultam o deslocamento de parte da torcida, a Arena estará tomada de torcedores. A comercialização dos ingressos acontece exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard. Os setores Sul Inferior, Leste Inferior e Leste Superior já estão esgotados.

O duelo de volta está marcado para 24 de agosto, em Teresina. Pelo regulamento da Série D, o Altos decidirá a vaga em casa por ter feito melhor campanha na primeira fase.

???? É DECISÃO!!!! ????



Mais de 30 mil torcedores já garantidos para empurrar o Santa Cruz rumo à vitória! ?????????



????? Se ainda não garantiu o seu ingresso, corre que a hora é agora! pic.twitter.com/pGattxjy4I — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 15, 2025

Confira os preços dos ingressos:

Leste Superior: R$ 20 (preço único)

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)

Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120