Santa Cruz bate 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Altos na Série D

Partida acontece na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco

Gabriel Farias

Publicado: 15/08/2025 às 21:57

Centroavante Thiago Galhardo e torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco/Rafael Vieira/DP Foto

Já foram vendidos 30 mil ingressos para o confronto entre Santa Cruz e Altos (PI), válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O estádio tem capacidade para 45.440 torcedores.

Mesmo diante de críticas à data, ao horário e ao local do jogo, que dificultam o deslocamento de parte da torcida, a Arena estará tomada de torcedores. A comercialização dos ingressos acontece exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard. Os setores Sul Inferior, Leste Inferior e Leste Superior já estão esgotados.

O duelo de volta está marcado para 24 de agosto, em Teresina. Pelo regulamento da Série D, o Altos decidirá a vaga em casa por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Confira os preços dos ingressos:

Leste Superior: R$ 20 (preço único)

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)

Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

