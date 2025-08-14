Operação Sinistro mira quadrilha suspeita de golpes em seguro do DPVAT em Pernambuco

A ação cumpriu 19 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão em três estados

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações foram iniciadas em março de 2021. (Foto: Divulgação / PCPE)

A Operação Sinistro, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quinta-feira (14), mira uma quadrilha suspeita de fraudar indenizações do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT), voltado às vítimas de trânsito.

Ao todo, a ação cumpriu 19 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Duas empresas supostamente ligadas ao esquema de fraude no DPVAT também tiveram as atividades suspensas e os bens bloqueados.

A investigação começou em 2021. Segundo o inquérito, as ocorrências de trânsito eram registradas na delegacia de Glória de Goitá, na Mata Norte do Estado, que fica a quilômetros de distância de acidentes investigados.

A comarca do município no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi a responsável por determinar os mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos, está o policial civil Severino Evaldo do Nascimento, que foi preso nesta manhã, apontado como responsável por organizar o registro de boletins de ocorrência que davam início às fraudes. Procurada, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se pronunciou sobre a prisão.

O Diario de Pernambuco apurou que a empresa J&S Assessoria, responsável por representar vítimas de trânsito, foi alvo da Operação Sinistro. A suspeita é que as vítimas precisavam repassar 30% à empresa, ligada a Jonnathan Nascimento Gomes de Lima, outro investigado.

No inquérito, uma testemunha afirmou que ele chegava a receber prontuários médicos de hospitais em Caruaru e Bezerros, ambos no Agreste. Outra declarou que Jonnathan “recebia todo o dinheiro das vítimas, em mãos ou pelas contas movimentadas por ele”. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Ao menos quatro médicos também estão na lista de investigados. Segundo a investigação, os profissionais de saúde são suspeitos de fraudar laudos para conseguir as indenizações.

Operação

Os mandados foram cumpridos nas cidades do Recife, Carpina, Limoeiro, Paudalho, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim, Cachoeirinha, Riacho das Almas, Brejo da Madre de Deus, Arcoverde, além de Santos, em São Paulo, e Cabedelo, na Paraíba. Cerca de 90 policiais, entre delegados, agentes e escrivães, participaram da operação.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que são apurados os crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção ativa e passiva e uso de documentos falsos.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTE), contando com o apoio operacional da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e das Polícias Civis dos estados de São Paulo e da Paraíba.