Unidades prisionais do Estado recebem cursos profissionalizantes para detentos

O Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel) e a Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), ambos na Região Metropolitana do Recife, são as unidades prisionais que já estão recebendo cursos profissionalizantes para detentos

Os cursos, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), iniciaram nesta quarta-feira (13) e vão até o dia 27 de agosto (Foto: Divulgação/SEAP)

No Cotel, o curso de Preparo de Bolos e Tortas conta com a participação de 25 internos. A promoção da ação é da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe). Ainda no Cotel, está em andamento o curso de Preparo e Serviço de Coquetéis seguindo até o dia 23 de agosto.

A Colônia Penal Feminina do Recife está recebendo o curso de Unha em Gel para 25 alunas. A formação combina aulas teóricas e práticas, abordando técnicas de cutilagem, alongamento de unha em gel, preparação e acabamento. Além disso, as participantes aprendem noções de empreendedorismo e precificação de serviços.

"As formações abordam boas práticas e técnicas específicas voltadas para cada área, garantindo que os participantes adquiram conhecimentos sólidos e atualizados", afirmou o supervisor da educação da unidade, Adelson Ranulfo.

Parceria

A parceria entre SEAP e Sedepe foi firmada há cerca de dois anos em reuniões do Juntos pela Segurança. Desde o início da parceria foram oferecidas 2.025 vagas em cursos profissionalizantes em unidades prisionais do estado. Todas as formações oferecem certificação e dão direito à remição de pena.

