O lançamento da "Expressoteca", que está disponível em 9 unidades do Expresso Cidadão, no estado, aconteceu nesta quarta-feira (10), na unidade do Shopping RioMar, no Pina, no Recife.

"Expressoteca": Expresso Cidadão ganha pontos de leitura e acesso gratuito a livros (Rafael Vieira/ DP Foto )

Com a ideia de promover o acesso à cultura, o Expresso Cidadão passou a disponibilizar pontos de leituras e acesso gratuito a livros em todas as nove unidades espalhadas pelo território pernambucano.

A iniciativa, denominada “Expressoteca”, foi lançada nesta quarta-feira (13), no Expresso Cidadão do Shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A expectativa da “Expressoteca” é disponibilizar 1.500 livros ao longo dos meses, seja para leitura presencial nas unidades, enquanto aguarda o atendimento, ou para a população levar os livros para casa, sem a necessidade de devolução.

“A ideia da ‘Expressoteca’ é promover, para as pessoas que estão esperando o atendimento, a oportunidade de aprendizado, lazer e descoberta do hábito da leitura, possibilitando a construção de uma sociedade mais participativa e leitora”, destacou a gerente geral do Programa Expresso Cidadão, Renata Andrade.

O projeto faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD-PE), responsável pelo Programa Expresso Cidadão, e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), que fará a reposição dos livros de cada unidade.

O catálogo doado pela Cepe conta com livros dos mais variados gêneros literários, de autores como: Hermilo Borba Filho, Osman Lins, Carlos Nejar, Gilvan Lemos, Audálio Alves, Vanessa Molnar, Luis Sergio Krausz, José Mário Rodrigues, Andrea Nunes, entre outros.

Segundo o presidente da Cepe, João Baltar Freire, além dessas obras de autores consagrados, a iniciativa também disponibiliza livros escritos por autores pernambucanos, a fim de aumentar a difusão da literatura local.

Para o educador físico, Danilsik Alves, que estava regularizando o título de eleitor, a disponibilidade de acesso a obras locais possibilita uma maior aproximação com as histórias de Pernambuco.

“É importante disponibilizar esses livros que são produzidos por autores pernambucanos, pois incentiva a população a conhecer informações sobre o nosso estado, que infelizmente ainda sofre preconceitos em outros estados e países”, destacou.

As nove unidades do Expresso Cidadão contam com uma estante giratória de madeira, com rotação livre de 360º graus, que facilita a visualização e escolha dos títulos expostos. Cada estante recebe uma média de 200 livros.

“Achei muito bom essa ideia dos livros, porque às vezes demora um pouco o atendimento e a pessoa fica ociosa. Ter um livro para ler é bem melhor do que ficar no celular. Eu costumo ler com uma certa frequência pelo celular, mas ler livro físico é outra coisa, pois traz aquela expectativa de chegar no final com o passar das páginas”, afirmou a aposentada Adeilda Vasconcelos, que foi renovar sua identidade e saiu com um livro de romance.

Expresso Cidadão

De acordo com a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD-PE), as unidades do Expresso Cidadão registram uma média mensal de 10.500 atendimentos.

Entre os serviços disponibilizados estão: emissão documentos pessoais (carteira de identidade; título de eleitor; carteira de trabalho; CPF; documentos da pessoa com deficiência; CNH), solicitação de atendimento à Compesa; Seguro-Desemprego; defesa do consumidor (reclamação e denúncia), busca de vaga de emprego, de estágio (CIEE), entre outros.

Unidades

Expresso Boa Vista

Shopping Boa Vista - Endereço: R. do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife.



Expresso Pina

Shopping Riomar – Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife.

Expresso Olinda

Shopping Patteo - Endereço: R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda.

Expresso Caruaru

Shopping Caruaru - Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Indianópolis, Caruaru.

Expresso Petrolina

River Shopping - Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 - Centro, Petrolina.

Expresso Garanhuns

Av. Lions Club, 305 - Aluísio Pinto, Garanhuns.

Expresso Vitória de Santo Antão

Vitória Park Shopping - Endereço: Av. Henrique de Holanda - Redenção, Vitória de Santo Antão.

Expresso Salgueiro

Shopping Salgueiro - Endereço: Av. Antônio Angelim, 570 - Santo Antônio, Salgueiro.

Expresso Carpina

Shopping Carpina - Endereço: PE-041, KM 02 - Bairro Novo, Carpina.