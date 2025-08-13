Saiba quais são as 11 praias mais bem avaliadas para o banho em Pernambuco
O levantamento, que avaliou orlas de 10 municípios, aponta que 16 delas apresentaram níveis de contaminação por coliformes termotolerantes acima do limite permitido
Publicado: 13/08/2025 às 12:35
Praia de Boa Viagem (Guga Matos/SeturPE)
A nova análise de balneabilidade divulgada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) revelou que apenas 11 das 27 praias monitoradas estão próprias para banho. O levantamento, que avaliou orlas de 10 municípios, aponta que 16 delas apresentaram níveis de contaminação por coliformes termotolerantes acima do limite permitido.
O estudo mostra que, nas amostras coletadas, algumas áreas registraram 2.500 coliformes por 100 mililitros de água. A classificação segue padrões internacionais e é feita a partir de cinco coletas, realizadas ao longo de cinco semanas, ou em intervalos de pelo menos 24 horas, na faixa mais utilizada pelos banhistas e a um metro de profundidade.
A CPRH alerta que, além da classificação, fatores como a presença de esgoto na orla, resíduos sólidos, manchas de óleo, floração de algas, chuvas recentes ou registros de doenças associadas à água devem ser levados em conta antes de entrar no mar.
Praias próprias
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande
Praias impróprias
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho