Menino Jonatas é encontrado após desaparecer em Candeias

Adelma, mãe do menino, agradeceu a Deus por ter reencontrado o filho. Segundo a informações, a criança foi devolvida à família por uma mulher desconhecida

Menino Jonatas é encontrado (Foto: Reprodução/ @emersonfreitasoficial )

Na manhã deste domingo (10), o menino Jonatas, de 7 anos, foi encontrado pela família após ter desaparecido nas proximidades do Edifício Paraty, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes.

Por volta das 17h30 do sábado (9), a criança estava com o pai e com irmão na orla da praia andando de bicicleta quando um homem estranho se aproximou da criança, que também interagiu com o pai, Bonifácio, dizendo que Jonatas era "muito alegre, uma pessoa legal, conversador, um menino bonito", segundo relato divulgado em vídeo nas redes sociais. Pouco depois desta interação, a criança já não foi mais vista pelo pai.

Com apoio da Polícia Militar, familiares, amigos e voluntários iniciaram as buscas, percorrendo desde a orla de Candeias até Piedade, procurando também em terrenos baldios e uma casa abandonada, mas sem sucesso. As buscas seguiram até o domingo, Dia dos Pais.

Durante a noite, os familiares tentaram acessar as câmeras do Edifício Paraty, mas não tiveram sucesso.

Emocionada ao reencontrar Jonatas, Adelma, mãe do menino, agradeceu a Deus por ter reencontrado seu filho. "Eu pensei que meu filho estava morto, sequestrado".

"Quem é mãe sabe como é a dor do sofrimento de perder uma criança assim tão rápido, do nada", relatou.

Segundo a informações, a criança foi devolvida à família por uma mulher desconhecida, que teria encontrado o menino na noite do sábado.

Em nota, Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado por meio da Delegacia de Prazeres, no sábado, pelo pai da criança após o desaparecimento da criança na Orla. "As diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido", destacou a Polícia.