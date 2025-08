Barragem Jucazinho segue em situação crítica de armazenamento devido à falta de chuvas

Presidente da Compesa visrtoria obras em Caruaru (Foto: Compesa)

A Barragem de Jucazinho, em Surubim, está atualmente com apenas 2,57% da sua capacidade devido à escassez de chuvas na região e sem perspectiva de precipitações pluviométricas para os próximos meses, anunciou a Compesa nesta sexta-feira (1º).

"Nossos técnicos monitoram diariamente o volume do manancial, e as previsões são que a água armazenada chegue até janeiro, o que tem nos preocupado e nos levado a acelerar o ritmo das obras para atender essas cidades", ressalta o presidente da Compesa, Alex Campos.

As obras do Lote 4B, da Adutora do Agreste, em execução na Rua João Valdevino Torres, bairro do Salgado, e a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Vista, ambas em Caruaru, no Agreste, foram vistoriadas pelo presidente da Compesa na quinta-feira (31) e sexta-feira (1°).

As intervenções estão relacionadas à Adutora do Agreste e Transposição do Rio São Francisco.

"Essas duas ações são essenciais para socorrer as 13 cidades atendidas pelo Sistema Jucazinho, cuja barragem está em situação crítica de armazenamento e, por isso, exige um esforço concentrado das equipes da Compesa e empresas contratadas para acelerar as intervenções para a água chegar à casa das pessoas", pontua Alex Campos.

O trecho da obra do Lote 4B envolve o assentamento de 66 quilômetros de tubulações. Até o momento foram executados 63 quilômetros, restando três quilômetros para conclusão.

"É preciso garantir o cumprimento do cronograma e concluir essa etapa da Adutora do Agreste, o trecho Caruaru/Santa Cruz do Capibaribe, passando por Toritama, em novembro, quando será iniciada a fase de testes, para que possamos contar com a água do Rio São Francisco na substituição a Jucazinho e continuar atendendo os municípios que hoje dependem exclusivamente da barragem desse sistema", afirmou o gestor

A segunda vistoria da agenda do presidente em Caruaru foi na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Vista, que está em construção no bairro Encanto da Serra e faz parte do Programa Águas de Pernambuco, com custo de quase R$ 5 milhões.

A obra tem o objetivo de trazer flexibilidade operacional ao Sistema de Abastecimento de Água de Caruaru e suporte às ações pela redução dos impactos da crise do sistema Jucazinho. A unidade tem previsão de entrega para outubro A companhia destaca que a vazão da Adutora do Agreste passou de 200 litros para 600 litros por segundo, a partir da chegada das águas do Velho Chico na cidade.

"Com a conclusão da Adutora do Agreste, os trechos Caruaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru/Bezerros, mais a produção da ETA Bela Vista, chegaremos a uma vazão de 1.200 litros de água por segundo da Transposição do Rio São Francisco para atender a cidade e região, explicou Campos.