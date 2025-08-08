Com lixo e entulhos, terreno abandonado causa transtornos na Zona Norte do Recife

Prefeitura diz que proprietário do terreno já foi localizado e multado pela Emlurb

Pilha de lixo tem causado transtornos aos moradores da Rua João Barbalho, no bairro de Casa Amarela (DP Foto)

Repleto de lixo e entulhos, um terreno abandonado há cerca de 10 meses tem gerado transtornos frequentes para os moradores da Rua João Barbalho, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

As queixas mais recentes acontecem desde a última quinta-feira (7), quando uma pilha de lixo foi despejada na calçada em frente ao local. A sujeira permanecia no local até o final da tarde desta sexta (8).

Segundo moradores da região, havia duas casas na área do terreno baldio até o ano passado. Após a morte do antigo morador, os herdeiros teriam decidido vender o local. Os imóveis, no entanto, ficaram abandonados e foram ocupados por usuários de drogas e pessoas em situação de rua, de acordo com vizinhos.

A situação também resultou no aumento de lixo na via pública e na sensação de insegurança na região. Após as queixas da vizinhança, o novo proprietário chegou a enviar um trator para demolir as casas – a estratégia, entretanto, não impediu que a área voltasse a ser usada por desconhecidos desde então.

Sujeira

Os detritos da demolição não teria sido completamente removidos do terreno. Segundo moradores, o local também se tornou ponto de descarte irregular de lixo e até de materiais de construção.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, afirmou que a vizinhança já acionou a Prefeitura do Recife mais de dez vezes para resolver a questão da sujeira. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) faz a limpeza da calçada, mas não do terreno, por ser de propriedade privada.

“Já fizemos mais de dez denúncias aqui no prédio. Ontem, eu e minha mãe fizemos uma denúncia, cada, à Ouvidoria da Prefeitura, junto com outras moradoras. O pessoal de lá já conhece a minha mãe, até perguntam se ela já tem o número do protocolo”, afirma.

“Da última vez, a Prefeitura disse que iria localizar o proprietário para aplicar uma multa a ele, mas até agora não vimos nada ser feito”.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Recife diz que a Emlurb limpa e coleta o lixo da via diariamente e já aplicou a multa ao proprietário por falta de manutenção e limpeza do terreno. Também afirma que vai enviar uma equipe ao local para realizar uma nova vistoria e notificação.

