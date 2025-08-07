Polícia desmonta esquema de extorsão em apps de namoro com mais de 30 vítimas

Nesta quinta (7), foram cumpridos 24 mandados de prisão, busca e apreensão em cidades Pernambucanas; Detentos do sistema prisional também participavam da empreitada criminosa

PCPE (Arquivo/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco, em apoio à 3ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a Operação Igarassu, no Grande Recife.

A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar mais de 30 crimes de extorsão por meio de aplicativos de relacionamentos contra vítimas residentes no Distrito Federal.

Um dos alvos é uma servidora pública do município, que não teve o nome divulgado.

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados judiciais, sendo 10 de prisão e 14 de busca e apreensão, todos em cidades do estado de Pernambuco.

Segundo a PCDF, os integrantes da quadrilha utilizavam sites e aplicativos de relacionamento, onde se passavam por mulheres com o objetivo de atrair vítimas. Após conquistarem a confiança e obterem os números de telefone, os criminosos iniciavam as extorsões, alegando fazer parte de uma facção criminosa atuante no Distrito Federal.

As vítimas eram ameaçadas sob o argumento de que teriam se envolvido com mulheres ligadas a membros da suposta organização criminosa. Para evitar represálias, os golpistas exigiam o pagamento de quantias elevadas.

As investigações apontam que os crimes eram articulados a partir do estado de Pernambuco, com participação de detentos do sistema prisional local.

Até o momento, mais de 30 vítimas foram identificadas, com um prejuízo financeiro superior a R$ 100 mil.