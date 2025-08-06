Adolescente de 16 anos é executado a tiros em Goiana
Renan Kevyn de Santana Araújo estava na calçada quando foi surpreendido pelos disparos; o caso é investigado pela delegacia do município
Publicado: 06/08/2025 às 11:09
Carro do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Um adolescente, de 16 anos, foi alvejado a tiros na noite de terça-feira (5), no bairro de Nova Goiana, no município de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Renan Kevyn de Santana Araújo.
De acordo com informações repassadas pela família à polícia, o adolescente estava sentado na calçada quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos à queima-roupa.
Os tiros atingiram, principalmente, a região da cabeça. Renan não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do socorro.
Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado na 11ª Delegacia Seccional de Goiana e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.