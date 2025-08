Conselho aponta aumento da cobertura de odontologia na rede pública no estado

IV Mostra de Odontologia evidencia avanços e desafios no SUS (Foto: Sandy James)

A quarta edição da Mostra de Experiências do SUS, promovida pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), foi encerrada nesta terça-feira (5), com a presença de mais de 300 profissionais da saúde, na Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), em Camaragibe, no Grande Recife.

O evento teve como foco a apresentação de práticas no campo da saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), com atenção à inclusão e ao acesso.

Este ano, a mostra teve participação de profissionais de outras áreas, como medicina, enfermagem e medicina veterinária.

Para o presidente do CRO-PE, Eduardo Vasconcelos, a iniciativa reforça a visão de saúde como conceito integral.

“O evento está saindo da bolha da odontologia. As pessoas estão entendendo que saúde bucal é saúde integral”, afirmou.

Um dos temas apresentados foi o aumento da cobertura odontológica no Recife, que passou de 33% para 70%, com a contratação de mais de 400 profissionais.

Também foi anunciada a entrega de 50 unidades móveis odontológicas para o estado, com previsão de funcionamento de 32 delas ainda em agosto.

A medida busca ampliar o atendimento em áreas de acesso limitado, que atualmente contam com seis unidades.

Outros temas abordaram a falta de atendimento odontológico para crianças com deficiência. O caso de uma criança com autismo, cuja mãe buscou ajuda pública para conseguir atendimento, foi citado como exemplo. Em resposta, a Prefeitura do Recife informou que criará um centro no Hospital da Criança.

A população idosa também foi incluída na pauta. Foram anunciadas entregas de escâneres e impressoras 3D para confecção de próteses dentárias na rede pública, com o objetivo de agilizar a moldagem e produção.

A harmonização orofacial, área em crescimento na odontologia, também foi discutida. A atuação de cirurgiões-dentistas em procedimentos de face, incluindo os cirúrgicos, está sendo tratada pelo Conselho Federal de Odontologia, que estuda uma regulamentação técnica.

Entre as práticas relatadas, houve ações voltadas ao tabagismo com apoio da odontologia, procedimentos de frenectomia em unidades básicas, atividades em escolas e atendimentos a pessoas com bruxismo e disfunções na articulação temporomandibular (DTM).

A mostra teve participação de profissionais de outros estados e representantes do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Odontologia. As iniciativas apresentadas foram premiadas com valores de até R$ 5 mil.

“O SUS é um sistema com desafios, mas também com conquistas. Essa mostra é uma forma de reconhecer o que está sendo feito e incentivar outros profissionais e gestores”, concluiu Eduardo Vasconcelos.