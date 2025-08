Pernambuco receberá repasse de R$ 7,1 milhões do Ministério da Saúde para aumentar atendimentos

Serviço de Estimulação e a Reabilitação da Criança (SERC) (Foto: Divulgação)

Pernambuco vai receber um repasse de R$ 7,1 milhões do governo federal para ampliar a capacidade de atendimento na rede pública de saúde no município. O anúncio foi feito nesta nesta sexta-feira (1º) pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, em Araripina.

Entre as unidades que receberão a verba estão o Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado em Araripina, e o Serviço de Estimulação e a Reabilitação da Criança (SERC), em Gravatá.

O novo repasse faz parte do montante de R$ 440 milhões do programa Agora Tem Especialistas, anunciados nesta sexta pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Rio de Janeiro, para a habilitação de novos serviços especializados em dez estados e no Distrito Federal.

O programa Agora Tem Especialistas tem como objetivo reduzir o tempo de espera para pacientes do SUS em seis áreas: oncologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e cardiologia.

Estão previstos também investimentos em hospitais na capital Recife, em Petrolina e Salgueiro. Com o recurso, os hospitais serão habilitados a realizarem novos procedimentos médicos.

Ao longo do dia, o secretário também visitou o Hospital do Câncer do Sertão do Araripe (HCSA), que passa por reformas.

Medidas para fortalecer o Agora Tem Especialistas

Representantes do Ministério da Saúde também estiveram em outros estados para o anúncio de ações do programa Agora Tem Especialistas. O valor servirá para ampliação do atendimento especializado no SUS em: Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Paraná, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal.