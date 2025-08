Confira o que abre e fecha no feriado de São Salvador do Mundo em Olinda nesta quarta-feira (6)

Vista aérea da Igreja da Sé, em Olinda. Foto: Antônio Melcop/Prefeitura de Olinda/Divulgação ()

Na quarta-feira (6), Olinda celebra o Dia de São Salvador do Mundo, padroeiro da cidade. A Prefeitura informou que não haverá expediente nos órgãos públicos nem nas escolas da rede municipal. No entanto, os serviços essenciais, como saúde, limpeza urbana e mercados públicos, funcionarão normalmente.

Na área da saúde, o atendimento de urgência estará garantido com plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da PE-15 e de Rio Doce, além do Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Os mercados públicos de Olinda vão abrir no horário habitual, das 6h às 17h, e a coleta de lixo será realizada com 100% da frota, além da manutenção da varrição na Orla e no Sítio Histórico. Já a Ciclofaixa de Lazer e Turismo não funcionará no feriado, com retorno previsto para o domingo, dia 10.

A festa do Padroeiro de Olinda terá como ponto alto a procissão de São Salvador do Mundo, que sairá às 16h da sede da Prefeitura, no bairro do Varadouro. O cortejo passará por importantes ruas do Sítio Histórico, como a Prudente de Moraes, Largo do Amparo e Saldanha Marinho, encerrando-se na Catedral da Sé, onde será celebrada a missa de encerramento às 18h, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson.

Programação da Festa do Padroeiro de Olinda 2025

Segunda-feira (4)

19h – Missa Solene com Ordenação Diaconal

Terça-feira (5)

9h – Ação de saúde em frente à Catedral da Sé (com aferição de pressão, teste de glicemia e outros serviços em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda)

19h – Missa Solene na Catedral da Sé

20h30 – Apresentação da Banda Águias

Quarta-feira (6)

16h – Procissão de São Salvador do Mundo (saída da Prefeitura de Olinda)

18h – Missa de encerramento na Catedral da Sé

19h30 – Apresentação de orquestras de frevo, passistas e Escola de Samba Preto Velho