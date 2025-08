Tem feriado em agosto? Veja datas comemorativas do mês

Calendário de Agosto (Foto: Pexels)

Assim como julho, agosto de 2025 também não terá nenhum feriado. O oitavo mês do ano é marcado, principalmente por datas comemorativas, como o Dia dos Pais, e dias para pensarmos na saúde (como o Dia Nacional de Combate ao Fumo) ou em questões da nossa sociedade (como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica).

Agosto é, desde 2023, oficialmente definido como o "Mês da Primeira Infância". Chamada de "Agosto Verde", a campanha visa chamar atenção para políticas públicas e ações de conscientização voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos. Na época da promulgação da lei que criou o "Agosto Verde", a Agência Brasil fez uma matéria sobre o assunto.

Dentre as celebrações do mês, a mais popular é o Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo de agosto. A origem da comemoração remonta a 1953, criada com fins publicitários, mas rapidamente se popularizou como uma ocasião de homenagem à paternidade. Em 2022, a Agência Brasil falou sobre a história da data, no ano passado a Radioagência Nacional fez uma matéria sobre pais que visam educar sem machismo e, em 2015, o Programa Especial (TV Brasil) fez um episódio sobre a data.

Saúde



No dia 5 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde. Instituída em 1967, a data que promove a educação sanitária e incentiva hábitos saudáveis entre os brasileiros foi tema de matérias especiais no História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2020, e no Repórter Brasil, em 2016.

Outra data importante em relação à saúde no mês de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo no dia 29. A data foi criada pela Lei nº 7.488/86 e é uma oportunidade de conscientizar sobre os males do tabagismo (inclusive dos cigarros eletrônicos). A efeméride foi tema da matérias na Agência Brasil em 2020 e 2024 e do Repórter Brasil em 2016 e 2019.

Direitos Humanos



Uma das datas mais importantes do mês é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, em 12 de agosto. Ela rememora a luta por garantias fundamentais e homenageia figuras marcantes da resistência, como a sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. No ano passado, o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, falou sobre a origem da data.

Também no campo dos direitos humanos, há o Dia Internacional dos Povos Indígenas em 9 de agosto. Trata-se de uma celebração que existe desde 1994, foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e convida à reflexão sobre os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas (inclusive no Brasil). A efeméride foi tema de uma reportagem especial da Rádio Nacional e um vídeo da TV Brasil.

Para fechar o mês, temos o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, em 29 de agosto. Instituída após o 1º Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), realizado em 1996, a data fortalece o debate sobre direitos, representatividade e enfrentamento à violência e à lesbofobia e foi tema de matéria na Radioagência Nacional, em 2023, e do Viva Maria, da Radio Nacional da Amazônia, em 2024.